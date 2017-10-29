بن حبتور يوجه بتفعيل دور شركة الرقابة والاشراف على عمليات بيع وشراء وتوزيع المشتقات النفطية

يمنات – خاص

وجه رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، بتفعيل دور شركة الرقابة والاشراف على عمليات بيع وشراء وتوزيع المشتقات النفطية، وتنظيم اسعار المشتقات النفطيه في السوق المحليه.

و جاء في التعميم الموجه الي كلا من اعضاء الحكومه ومحافظي المحافظات وقيادة امانه العاصمه وروساء الاجهزة والموسسات والهيئات الحكوميه وروساء الوحدات الاقتصاديه والقطاعين العام والمختلط وروساء وممثلي الهيئات والمنظمات الدوليه العامله في اليمن بان عليهم توفير الاحتياجات النفطيه لهم وللوحدات التابعه لهم عبر شركه النفط اليمنيه وبواسطتها وارسال طلبات الشراء الي شركه النفط اليمنيه لتتولي هي توفير الاحتياج سواء كان عن طريق الشراء من واردات القطاع التجاري الخاص او من واردات القطاع الحكومي بحسب ماهو متاح ومتوفر.

و دعا التعميم شركه النفط اليمنيه، بان عليها في حال الشراء من القطاع التجاري الخاص التخاطب مع المستوردين للحصول علي افضل العروض وان يكون الشراء من المستورد مباشره بدون وسطاء.

و أشار التعميم الى الالتزام بالتعميم من قبل الجميع ابتدءاً من شهر نوفمبر 2017.