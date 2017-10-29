السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن عقب محاولته تهريب سجناء

يمنات – صنعاء

اعتقلت السلطات الامنية بالمهرة، مساء السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني بمدينة الغيضة.

وقالت وكالة “سبأ” الموالية لهادي، ان مسلحين يتبعون عيدروس الزبيدي وبقيادة قاسم الثوباني بالتقطع لقوات الأمن خلال عملية نقل سجناء على ذمة تحقيق في قضايا قتل ينتمون لمحافظة الضالع من سجن الغيظة الى سجن المكلا لمحاكمتهم هناك .

و أضاف المصدر، ان قوات الأمن اعتقلت على قاسم الثوباني، الذي وصل لمحافظة المهرة مع مجموعته ضمن مجاميع ما يسمى المجلس الانتقالي و قد تم ايداعهم سجن إدارة الأمن بالمحافظة .