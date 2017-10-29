حظك مع الابراج الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

يتميز برج الحمل بالنشاط و حب المغامرة. يقبل التحدي والانتصار. إنساني يحب العدل ويكره الظلم. يناقش بجرأة و ثقة و فخر. إنسان عفوي جدا . يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائما. إذا غضب فإنه يهدأ بسرعة و يسامح عن ما مضى. يمتلك الحمل براءة الأطفال.

برج الحمل على الصعيد العملي:

تخلص من طاقتك السلبية سريعًا حتى تستعد إلى الفترة القادمة التى تتطلب منك تركيز وسرعة فى التنفيز حتى تستطيع أن تحصل على المكافأة التي تنتظرها.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

استمع إلى الحبيب جيدًا ربما يكون غضبه مختفيا بين الكلام حاول أن تتفهم مشاعره قبل أن تتهمه بالتقصير وعليك أن تغير من أسلوبك في التعامل معه .

برج الثور

يتميز مولود برج الثور بشخصيته القويّة الصلبة؛ فهو إنسان صبره طويل وهمته عالية، نادراً ما يصاب بالإحباط أو اليأس، يسعى بخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافه بنجاح أكيد، فهو إنسان دءوب محب لعمله ومخلص في أدائه ودقيق في تنفيذه، يحبّ أن يتقن كلّ عمل يوكل إليه بمثاليّة عالية ممّا يجنبه الوقوع في النقد من مدرائه في العمل، واثق في قدراته محب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة .

برج الثور على الصعيد العملي:

اليوم ستتغير وجهة نظرك عن بعض الزملاء الذين أعطيتهم ثقة كبيرة من قبل، ربما تكون المواقف صداميه اليوم لكنها حتماً ستكشف لك كثيرا من الحقائق فكن أكثر هدوءاً.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

يبدو أن اليوم سيشهد تغير أيضاً على المستوى العاطفي فبعد أجواء التوتر بينك وبين الحبيب، ستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التي يجهزها لك الحبيب.

برج الجوزاء

يتميزون مواليد برج الجوزاء بالذكاء العالي و يحبون اكتشاف الأماكن الغريبة والجديدة والتعرف على أناسٍ جدد وشخصيتهم مرحة وخفيفة الظل تجعل منهم أصدقاء رائعين و يعرفون بشخصيتهم الازدواجية فتارةً طائشين ومتقلبي المزاج،يحبون المال فهو عنصر هام لتحقيق رغباتهم.

برج الجوزاء على الصعيد العملي:

أحوالك في العمل تتحسن بشكل واضح وخيبات الأمل التي عانيتها في الأيام القليلة الماضية تصل إلى نهايتها ويمكنك أن تأخذ نفسًا عميقًا وتستمتع بالتفاؤل حتى رؤسائك في العمل قد يمنحونك مكافأة ما

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

احترس من أعصابك قد تضر شخصا محبا وقريبا منك اليوم بسبب توترك وانهيار أعصابك فحاول حتى إن وقعت في هذا أن توضح له الخطأ الذي وقعت فيه وتوضح له سبب توتر أعصابك.

برج السرطان

مواليد برج السرطان عاطفيّون لدرجةٍ مفرطةٍ، وخيالهم واسع؛ بحيث يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المشعة، مثل اللون الأبيض والفضي .

برج السرطان على الصعيد العملي :

الحياة العملية لمواليد برج السرطان جيدة فكل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بالحياة المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن إلى ذروتها، فجهودك و إبداعك يسلط رؤساءك فى العمل عليها الأضواء خلال الفترة المقبلة و هو ما يرفع روحك المعنوية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

حياة برج السرطان العاطفية وقفت عند منعطف حاسم فعليك ان تأخذ قرار واضح لتعرف إلى أين تسير علاقتك مع شريكك .

برج الأسد

مواليد برج الأسد يتميزون بالعند ، بينما لا يتحمل أي شكل من أشكال سوء المعاملة خصوصاً من الأهل .، و يحب أن يكون مركز الاهتمام و في صدارة كل شئ حذر بشده في تعاملاته مع الآخرين ولديه صفات الانانه و تفضيل نفسه على الآخرين .و مع ذلك فهو محب للمرح و كريم

برج الأسد على الصعيد العملي :

لمواليد برج الأسد الصعيد المهني سيتأثر بشكل كبير وخاصة أنك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك، وخاصة أن أخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال العمل .

برج الأسد على الصعيد العاطفي :

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توترا كبيرا خلال الفترة المقبلة، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور، واعلم أنها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك إذا لم تقدم قرارات حاسمة .

برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بالحس المرهف العالي، ومساعدتهم للآخرين دون التقيّد بقواعد أو موانع للمساعدة و لذلك يتميزون بالشخصية الخدومة جداً ولا يشترط أن يكونوا على معرفة بمن يقدمون له المساعدة.

برج العذراء على الصعيد العملي :

هذا هو الوقت المناسب لاستمرار بالعمل الشاق حتى ترى ثماره بعد ذلك، تستعد حياتك المهنية على إلى التغير، ولكن يجب أن تستفيد من نصائح رؤساءك.

برج العذراء الصعيد العاطفى :

هذا اليوم يمكن أن يكون نقطة تحول في علاقتك، يمكنك أن تنظم مفاجأة لرؤية شخص قريب منك وهذا سوف يمكنك من اتخاذ قرار مناسب بشأن اتجاه هذه العلاقة.

برج الميزان

مواليد برج الميزان يتميزون بالاعتدال و لكنهم لديهم بطيء شديد في اتخاذ القرارات ويتسمون بالتردد في المواقف و مع ذلك فهو برج منطقي و موضوعي و يحب كل ما هو جميل في الذوق و الملابس و الألوان و يكره الأصوات العالية و الازدحام.

برج الميزان على الصعيد العملي:

سوف يتم مكافأة جهودكم في العمل بسخاء إذا حاولت العمل على الحد الأقصى من قدرتك، لذلك عليك التركيز على عملك، فاليوم يعدك بمكاسب مالية تغرقك بالأموال لتعطيك مكاسب طائلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

الوضع جيد مع شريك الحياة، ومطلوب منك وضع نهج جيد ورعاية صحية للصغار حتى لا تمر بخيبة أمل.

برج العقرب

يتميز أصحاب برج العقرب بالحنان الشديد على الضعفاء والذكاء والتفوق فى العمل ولكنهم يفضلون أنفسهم بشكل كبير على الآخرين بما يجعله يتسمون بالأنانية الكبيرة وتفضيلهم لذاتهم بشكل كبير .

برج العقرب على الصعيد العملي:

عليك أن تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التي تنسب لك في وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة

برج العقرب الاحد 29-10-2017

حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون في أفضل حال مع شريك الحياة ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت، فأنت و شريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين

برج القوس

يتميّز أصحاب هذا برج القوس بالصّراحة الصارمة ولهم لسان سليط إذا ما حاول أحدهم مس كرامتهم أو جرحهم ، .

كما انهم يتصفون بالجرأة والطلاقة في الكلام و لكنهم يغضبون بسرعة

برج القوس على الصعيد العملي:

قد تكون قادرًا على التعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم بحرية وجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة التي تنعكس إيجابًا على عملك هذا سوف تكون عونا كبيرا لك في إنجاز المشروع. لا تدع نفسك تستسلم للهلع.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد في بداية اليوم ولكن الحب يمكنه تهدئة كل شيء وفى النهاية ستسود السلام والألفة الأجواء وسوف ينتهي اليوم بحرارة.

برج الجدي

تُعرف شخصية برج الجدي بأنّها شخصية قويّة غير متهاونة ولا تحب المزاح، كما ويتم التعامل مع أشخاص هذا البرج بكثير من الحذر والحيطة لتجنّب خسارته، وهو بنفس الوقت شخصيّة محبّة للجميع متواضعة تساعد الآخرين

برج الجدي على الصعيد العملي:

التجارب العملية التي تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

برج الجدي على الصعيد العاطفي :

تستطيع أن تضع حداً للماضي وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضي قدما نحو حياة جديدة.

برج الدلو

مواليد برج الدلو شخصيتهم تجمع بين العقلانية، والإثارة والمرح، و يتسمون بالغموض والإحساس المرهف والمشاعر الجياشة ومساعدة الآخرين و لكنهم يتعصبون و يغضبون بشده بسبب حرصهم على الوصول لأفضل مراحل النجاح في عملهم و حياتهم بشكل عام

برج الدلو على الصعيد العملي :

كنت تنجذب بشكل تلقائي إلى القوة والسلطة وهذا الأمر جعلك دائما تعمل بطرية مركزة، وقد كنت تحمل كل ما تبذلونه من عمل وتجنى ثمار سعيك، ومن الضروري أن تعمل لعقل مفتوح فى مكان العمل وسوف تحصل على عوائد أفضل بكثير عمن حولك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

أنت فى الطريق لفهم ما تريد ونتوقع من علاقتك أن أهدافك لا تتزامن مع شريك حياتك ومع ذلك قبل اتخاذ خطوة جذرية يجب أن تحاول لترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار القوى الخاص بك.

برج الحوت

الثقة المفرطة في الغير . حيث نجد أنّ مولود هذا البرج يهتم بأن يستشير غيره في شتّى الأمور ، مما يعطيه الثّقة في قراراته ، رغم أنّ ذلك يولّد عيباً و هو عدم الحزم في القرارات و عدم القدرة على اتّخاذ قرارات سريعة و طارئة . كذلك فإنّ زيادة الثقة في الغير هذه تجعل من مواليد هذا البرج شديدي العاطفة و شديدي التأثّر

برج الحوت على الصعيد العملي:

سيلاحق هذا البرج استقرار كبير على مستوى الحياة العملية، لكن ذلك الاستقرار لن يستمر كثيراً فغالباً سيمر ببعض الأزمات التي تحتاج منه إلى الصبر والهدوء حتى يمر منها بسلام.

برج الحوت على المستوى العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون الأفضل والأسعد في هذه الفترة لأن برج الحوت عاطفي كثيراً وسيعمل على إسعاد شريك حياته بكل السبل الممكنة حتى إذا أدى ذلك إلى بعض المشاكل البسيطة إنما ستعود الأمور كما كانت عليه.

المصدر: cedarnews

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