وكالة: الافراج عن رئيس المؤتمر الشعبي العام بهمدان صنعاء

يمنات – صنعاء

قالت وكالة اخبارية يمنية، إن السلطات الأمنية بالعاصمة صنعاء افرجت عن رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية همدان بمحافظة صنعاء، الشيخ منصور سليمان، السبت 28 اكتوبر/تشرين اول 2017.

و أثارت قضية اعتقال الشيخ منصور منصور سليمان توترا في العاصمة صنعاء، تبعه اعتقال مشرف من أنصار الله من قبل قبليين في همدان.

و نقلت وكالة “خبر” عن مصدر مقرب من الشيخ منصور سليمان، إن الشيخ سليمان افرج عنه، السبت، غير أن نجله الذي أعتقل معه لا يزال في معتقله.

و اعتقل الشيخ سليمان و نجله محمد، منتصف الشهر الجاري، في العاصمة صنعاء.

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