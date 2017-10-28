ناطق انصار الله يهدد باستهداف الامارات والعمق السعودي ويؤكد ان ولد الشيخ لم يقدم اي مبادرة جديدة

يمنات – صنعاء

اعلن الناطق الرسمي لأنصارالله ، محمد عبدالسلام، عن تصعيد العمليات العسكرية بالحدود وان الامارات هدف عسكري للجيش واللجان الشعبية.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الجزيرة” القطرية ، اليوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن عبدالسلام “أن ابو ظبي هدف عسكري رئيسي ومباشر للصواريخ اليمنية ، وأن قوات الجيش واللجان الشعبية ستُصعد من عملياتها العسكرية على الحدود وستستهدف العمق السعودية.”

وعن الجانب السياسي ، أوضح الناطق الرسمي لأنصارالله أن “المبعوث الأممي لم يقدم لنا أي مبادرة بشأن التسوية السياسية”.

وجدد عبدالسلام التأكيد على أن أنصارالله ، مستعدون للحوار داعياً الفرقاء بالداخل والخارج لذلك.