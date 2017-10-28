حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحة و تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر.

– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على اجزاء من سلسلة المرتفعات.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– تتكون قطع من السحب المنخفضة المتفرقة نهارا على أجزاء منها.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع تكون سحب ركامية.

– الرياح معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين (5 -15) عقدة، على السواحل الغربية و باب المندب.

– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية و الشرقية (5 -15) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول أحيانا إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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