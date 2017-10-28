قيادات حراكية وأخرى من المقاومة الجنوبية تبحث في عدن آليات توحيدية على أساس القواسم المشتركة

يمنات – خاص

ناقشت قيادات حراكية و أخرى من المقاومة الجنوبية، السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، سبل آليات توحيد الصف الجنوبي بصورة موحّدة على القواسم المشتركة و تعزيز مبدأ التنوّع بما يؤدي إلى توحيد الهدف والادأة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع المشترك الذي عقد في عدن، أكد على أهمية استمرار لقاءات مكوّنات الحراك و المقاومة الجنوبية و توسيعها و تنظيم محاورها بما يفضي إلى إيجاد توحيد حقيقي يقوم على أسس واضحة لا لبس فيها، و تكون سابقة على التوحيد لا لاحقة له، و تضم “ثوّار الحراك الجنوبي ومكوّناته الحاملة للثورة الجنوبية”.

و أشار البيان إلى أن اللقاء بذل كل الجهود لما من شأنه توحيد الفعاليات الوطنية لشعب الجنوب. موجها الدعوة للجميع لتشكيل لجنة تحضيرية واحدة لاحتفالية 30 نوفمبر القادم.

و دع البيان وسائل الاعلام الجنوبية إلى تعزيز التقارب الجنوبي و نبذ التخوين كمدخل سليم يرسي لغة التواصل لردم أي خلافات بينية على مبدأ التصالح و التسامح و ترسيخ معانيه و دلالاته الوطنية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا