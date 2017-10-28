رجل في صنعاء واخرى بعدن..

يمنات

فتحي بن لزرق

كان الناطق بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت واضحا وصريحا وصادقا حينما وضع النقاط على الحروف وقال بإن المجلس مكون من خليط من احزاب سياسية يمنية بينها المؤتمر وحزب الاصلاح والاشتراكي وهي احزاب تؤمن بالوحدة اليمنية وتعتبرها (خط احمر).

وحديث “ثابت” يعزز حديث سابق لنا وقلنا فيه ان بعض الاحزاب اليمنية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام تحاول اعادة إنتاج نفسها عبر بوابة المجلس الانتقالي الجنوبي وهذه حقيقة لايمكن انكارها .

كان من المفترض ان تستقيل كل هذه القيادات من الاحزاب التي تتبوأ فيها مناصب قيادية وتشكل المجلس الانتقالي وبالتالي يكون “المجلس الانتقالي” هو انتمائها السياسي، لا ان يتحول المجلس الى ائتلاف سياسي يضم الاصلاح والمؤتمر والاشتراكي لأنه وبمختصر مفيد غدا ستظهر هذه القيادات في اجتماعات المؤتمر والإصلاح ولن يعترض على ذلك احد ولايحق له احد الاعتراض على ذلك وستنفذ سياسات هذه الاحزاب لانها لم تستقيل اساسا .

عند تحديد مصير الشعوب لن نسمح للعاطفة ان تقودنا ابدا وسنقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة ادعو كل هذه القيادات الى الاستقالة من هذه الاحزاب اليمنية الوحدوية فورا .

كذا بالعدني البسيط مايركبش تكون قيادي كبير في الاصلاح والمؤتمر وتحضر الاجتماعات وتشارك في كل سياسات الحزب وتؤكد على الوحدة اليمنية وتحتفظ بالعضوية بهذا الحزب وفي نفس الوقت تشتي تكون عضو بالمجلس الانتقالي وتطالب باستقلال الجنوب مايجيش ابدا ولا يركب و لايحزنون.

ايش يمنعك تستقيل خلاص عطفنا الاصلاح والمؤتمر نشتي واقع جديد طيب انت ليش متمسك بعضويتك وقياديتك في هذا الحزب .. فهمنا اعتبرنا جهال مانفهمش في الف وباء السياسة ..

انت تقول (جنوب).. طيب لايش عاد ماسك بالمؤتمر والإصلاح…وعلى كيف بتكون ضمن كيان سياسي اخر مناقض جدا لاحزابك وكيف تركب هذه بالله؟

ادبيات حزب المؤتمر والإصلاح واضحة وهي “الدفاع عن الوحدة اليمنية” ومن غير المعقول والمفهوم ان يكون هناك قيادي له رجل بحزب المؤتمر الوحدوي ورجل اخر في المجلس الانتقالي (الإستقلالي).

قليلا من الصراحة .. استقيلوا احزابكم الوحدوية اولا ومن ثم قودوا الشعب.

نتحدث بصراحة لأننا ندرك حجم التلاعب الحاصل اليوم بالقضية.

هل يوجد مايمنع هذه القيادات من ان تستقيل من احزابها .. هذا السؤال هو مربط الفرس وجوهره.

كونوا اذكياء ولو لمرة واحدة فقط ياجنوبيين ، مرة واحدة فقط لااكثر.

من حائط الكاتب على الفيسبوك