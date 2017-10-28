الرئيسة / أخبار عاجلة / أبين .. عنصر من الحزام الأمني الموالي للامارات يطلق النار على بائع خضار بسوق مودية إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

أبين .. عنصر من الحزام الأمني الموالي للامارات يطلق النار على بائع خضار بسوق مودية إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

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