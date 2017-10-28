الرئيسة / أخبار عاجلة / أبين .. عنصر من الحزام الأمني الموالي للامارات يطلق النار على بائع خضار بسوق مودية إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.
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