وساطة قبلية توقف اشتباكات في محافظة البيضاء بين قبليين والسلطات الأمنية

يمنات – صنعاء

تمكنت وساطة قبلية من وقف اشتباكات كادت أن تندلع بين قوة أمنية و قبليين في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

و تسبب مقتل قبلي من مديرية ردمان برصاص جندي يتبع اللواء 117، في توتر الوضع بين شرطة البيضاء و قبليين من آل العواضي بمديرية ردمان.

و قتل صالح محمد العواضي برصاص الجندي خالد المصوري في سوق للقات بمدينة البيضاء، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين أول 2017، اثر مشادة نشبت بينها.

و حسب مصادر صحفية، تمكنت قوة أمنية من القبض على الجندي، و نقله ‘لى سجن خاص بادارة الأمن.

و حسب المصادر، ادى مقتل العواضي إلى قيام مسلحين من قبيلته بمحاصرة ادارة شرطة مديرية ردمان، في حين عززت ادارة شرطة محافظة البيضاء بقوة أمنية، لفتح الحصار على ادارة الشرطة، غير أن قبليين منعوها من الوصول، بعد اطلاق النار عليها و سقوط ضحايا.

و تدخلت وساطة قبلية لوقف اشتباكات نشبت بين الطرفين في مدخل مديرية ردمان، تمكنت في وقت متأخر من مساء الجمعة من احتواء الخلاف و وقف الاشتباكات و رفع الحصار عن ادارة شرطة المديرية.

و تسيطر حكومة الانقاذ على مديرية ردمان و أغلب مناطق مديريات محافظة البيضاء.

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