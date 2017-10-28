أنباء عن نقل أموال مطبوعة في روسيا إلى صنعاء وموقف التحالف السعودي منها

يمنات – خاص

تفيد معلومات أن قيادة التحالف السعودي رفضت السماح لطائرة روسية تحمل أموال طبعت في روسيا بالهبوط في مطار صنعاء الدولي.

و حسب تلك المعلومات، وافقت روسيا على نقل تلك الأموال إلى صنعاء، بهدف صرفها كمرتبات لموظفي الدولة، دون أن تحدد حجم الأموال التي كانت ستحملها الطائرة الروسية.

و كان عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقاذ، التقى خلال الأسبوع الماضي، مع القائم بأعمال السفير الروسي بصنعاء، اندريه تشورنوفول.

و طالب “ابن حبتور” أثناء لقائه بـ”تشرنوفول” الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017، ضرورة أن تعيد الحكومة الروسية النظر في تسليم أجزاء من المبالغ المالية اليمنية المطبوعة في موسكو لصالح شريحة المعلمين و المعلمات و الأطباء و الطبيبات في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ. لافتا إلى أن الأموال التي وصلت إلى حكومة هادي، ذهب جزء منها منها إلى جماعات إرهابية. مستشهدا بما تم ضبطه من الأموال مع إرهابيين في البيضاء و ميدي و أطراف المخا.

و كان القائم بالأعمال الروسي قد تحدث في اللقاء عن معطيات إيجابية من شأنها تخفيف معاناة موظفي الدولة في اليمن، خلال قادم الأيام، حسب ما أوردته وكالة “سبأ” الحكومية التي تديرها حكومة الانقاذ.

و لم تعلق حكومة الانقاذ حول أي موافقة روسية على نقل أموال إلى صنعاء، في حين لم تعلق السفارة الروسية بصنعاء على ذلك.

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القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء يتحدث عن معطيات ايجابية لتخفيف معاناة موظفي اليمن و”ابن حبتور” يطرح عليه موضع “العملة المطبوعة في روسيا”

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