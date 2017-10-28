اغتيال قيادي سلفي مقرب من “اليونسي” في محافظة عدن

يمنات – صنعاء – خاص

اغتال مسلحون مجهولون، فجر السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، قيادي سلفي يف محافظة عدن، جنوب البلاد.

و قالت مصادر محلية ان القيادي السلفي، عادل الشهري، اغتيل أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر في مسجد سعد بن أبي وقاص، الذي يتولى الامامة فيه. و يقع جامع سعد بن أبي وقاض في مدينة “انماء” السكنية.

ويعد الشهري من القيادي السلفية المقربة من القيادي السلفي فهد اليونسي، الذي اغتيل قبل أسبوع.

و الشهري هو مسئول الأنشطة في مدرسة البنيان الأهلية التي كان يديرها اليونسي.

و تتعرض قيادات سلفية في محافظة عدن لحملة تصفية بالاغتيالات، و من أبرز من تم تصفيتهم خلال الشهر الجاري، ياسين العدني، و فهد اليونسي و أخرين.

و تتعرض القيادات السلفية منذ سيطرة القوات الموالية للتحالف السعودي على محافظة عدن في يوليو/تموز 2015 لحملة تصفية، بدأت بالشيخ عبد الرحمن مرعي، امام دار الحديث بمنطقة الفيوش، الواقعة بمديرية تبن محافظة لحج، إلى الشمال من محافظة عدن.

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