مسلحو مسئول رفيع في السلطة المحلية بتعز يقتحمون مكتب الضرائب ويهددون مدير فرع البنك المركزي ومدير المالية والأخير يقدم استقالته

يمنات – صنعاء – خاص

قدم مسئول محلي في محافظة تعز استقالته من منصبه، متهما قيادات في السلطة المحلية بعرقلة عمل مؤسسات الدولة في المحافظة.

جاء ذلك في حساب مكتب المالية بمحافظة تعز على الفيسبوك، و الذي نشر خبر عن استقالة مدير المكتب، الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي.

و حسب ما جاء في الحساب، قدم السامعي استقالته من منصبه مدير عام مكتب المالية و من عضوية لجنة تسيير الأعمال المالية بالمحافظة.

و قدم السامعي استقالته الخميس 26 أكتوبر/تشرين أول 2017، إلى عبد العزيز جباري نائب رئيس حكومة هادي، و أحمد عبيد الفضلي وزير المالية و علي المعمري محافظ محافظة تعز، و الأخير قدم استقالته قبل أكثر من شهر، غير أنه لم يبت فيها حتى الآن.

و اتهم السامعي في استقالته بعض مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة باعاقة أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة، و تطبيق القانون و اللوائح. مشيرا إلى أن هؤلاء يرون أن لا وقت لذلك.

و أشارت السامعي في استقالته أنه سبق له عرض مجمل المعيقات و العراقيل الممنهجة و حجم التهديدات و الاستفزازات التي يتعرض لها وموظفي مكتب المالية على كل الجهات و مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة و الجهات المعنية العليا. غير أنه لم تتخذ أي إجراءات جدية أو خطوات عملية للحد من تلك التصرفات غير المقبولة حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود.

و أشار السامعي بأنه و على الرغم من الحرص الكبير الذي أبداه و موظفي مكتب المالية على تجاوز الكثير من الاستفزازات و تفويت الفرص على كل من يحاول عرقلة مسار استعادة مؤسسات الدولة و تطبيق النظام و القانون، إلا أن الأمر تطور مؤخرا و وصل حد لا يطاق و لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

و اتهم بيان صادر عن نقابة موظفي مكتب مالية تعز، وكيل المحافظة، عارف جامل بتهديد السامعي.

و دان بيان صادر عن نقابة موظفي المكتب مجمل التصرفات التي يتعرض لها مدير و موظفي مكتب المالية. مشيرا إلى أن “عارف جامل” قام بدفع بعض المحسوبين عليه إلى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه. معتبرا أن ذلك تصرف ينم عن عدم مسئولية و عدم تقدير لتضحيات أبناء تعز الذين استبشروا خيرا بعد إعادة فتح فرع البنك المركزي في تعز.

و لفت البيان إلى تكرار الممارسات الاستفزازية و التطفيشية التي ينتهجها عارف جامل مستهدفا مؤسسات الدولة. مشيرا إلى أن آخر تلك التهديدات استهدفت مدير فرع البنك المركزي في تعز.

و نوه البيان إلى مسلحي جامل اقتحموا قبل ذلك مكتب الضرائب و عبثوا و كسروا محتوياته. كاشفا عن ارسال “جامل” مسلحين لتهديد مدير مكتب المالية ثلاث مرات خلال اسبوع واحد, كان آخرها يوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و في الوقت الذي أعتبر فيه بيان النقابة ما يجري دق لناقوس الخطر، طالب الجميع بضرورة التحرك و وقف هذه العنجهية عند حدها.

و حمل البيان السلطة المحلية في تعز, و بقية وكلاء المحافظة, و السلطات العسكرية و الامنية و الاحزاب السياسية مسئولية استمرار ما وصفه بـ”التخريب الممنهج” للعمل الحكومي و استهداف كل من يحمل نوايا صادقة في العمل من اجل إخراج المحافظة من وضعها المزري.

و دعا البيان كافة المنظمات الحقوقية و النقابات و سائر قوى المجتمع الى الوقوف صفا واحدا في وجه مثل هذه الاعمال التي اعتبرها معادية للمجتمع.

و ناشدت النقابة، هادي و رئيس حكومته بضرورة التحرك و وضع حد لهذه الاعمال التي وصفها البيان بـ”البلطجية” و هو أقل ما يمكن وصفها، حسب البيان.

و أكدت النقابة احتفظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من ينتهج سلوكاً يهدد حياة الموظفين و الصالح العام.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا