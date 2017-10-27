حظك مع الابراج السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

مهنياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط

عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع

صحياً: تقرر أخيراً الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعاً بأن الرياضة ضرورية لصحتك

برج الثور

مهنياً: تتحسّن أوضاعك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له يف الآونة الأخيرة، وتحاول أن تنسيه الماضي الأليم

صحياً: تقضي مع العائلة أوقاتاً سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبار سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك

برج الجوزاء

مهنياً: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها

عاطفياً: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحياً: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة

برج السرطان

مهنياً: قد تواصل عملية ناجحة، فيكتمل القمر في برج الثور ويهبك حلاً وانشراحاً بعد قلق وتوتر

عاطفياً: تواجهك مشاكل صعبة مع الشريك، لكن تجنب أي مناقشة حادة معه وخصوصاً اليوم

صحياً: أبذل كل ما في وسعك لتبقى محافظاً على رشاقتك، ولا سيما أنك معرض للبدانة بسرعة

برج الأسد

مهنياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود

عاطفياً: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليّاً إذا كانت جميع الظروف مؤاتية

صحياً: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعاً بضغط العمل

برج العذراء

مهنياً: يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريباً، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه

عاطفياً: لا تجعل فرصة لقائك الحبيب تفوتك لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ والمفاجآت السعيدة غير المتوقعة

صحياً: قد يتناهى إلى مسمعك خبر يتعلق بوضع صحي يجعلك قلقاً جداً ويؤثر في صحتك

برج الميزان

مهنياً: احذر مشكلات شخصية أو مهنية وابقَ على الحياد، قد تعاكسك الظروف أو تجد نفسك غير قادر على المواكبة أو منتفضاً على واقع

عاطفياً: لا تكن انطوائياً، أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب في حياتك من دون تأخر، فالحياة تسير بسرعة

صحياً: لا تكثر من القراءة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول أن تنام باكراً

برج العقرب

مهنياً: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

عاطفياً: عامل الشريك كما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية معه

صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة التي قد تسبب تعباً لقلبك، واكتف بالخفيف منها

برج القوس

مهنياً: حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الانظار، إذ إن مشكلات صغيرة في العمل قد تولّد نفوراً

عاطفياً: مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن يوصفا

صحياً: إلتحق بأحد الأندية التي تضم حوض سباحة شتوياً ومارس السباحة المفيدة لكل عضلات الجسم

برج الجدي

مهنياً: يلائمك هذا اليوم وتستمر مفاعيله مدة طويلة، وتزول الخلافات مع بعض الزملاء، وهذا لمصلحتك

عاطفياً: غيرتك تزعج الحبيب كثيراً فامنحه ثقة أكبر ليعبّر لك عن مدى تعلقه بك

صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج ممل ومزعج، انتبه لصحتك، وحاول أن تكون واعياً

برج الدلو

مهنياً: ينذر هذا اليوم بارتباك وببعض القلق أو النزاعات، وهو غير مناسب للتحرّك على صعيد العلاقات العامة

عاطفياً: رغبة الشريك في استيضاح المستقبل تعد ضرورية ومهمة بالنسبة إليه

صحياً: تجتاز أزمة صحية خطرة بفضل صلابتك وقدرتك على التخلص من كل الضغوط

برج الحوت

مهنياً: لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر بحسم قريب

عاطفياً: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن

صحياً: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء

المصدر:عرب حظ

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