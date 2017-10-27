موسم الحرب والنضال

يمنات

طه الجند

تبقى الحرب موسماً للموت و النضال و طلبة الله..

أما من يحاول في مثل هذه الأوضاع المضطربة الحصول على حقه الطبيعي فقط فقد لا يحصل عليه إلا بصعوبة و ضمن قانون العرض و الطلب المتسيدة في حروب كهذه.

و قد يكون الصحفي محمد حسن شعب واحداً مِمن يمثلون هذه الحالة وهو الذي قضى عمره في ميدان الصحافة ولم يحصل على حقه في الوظيفة العامة في إقطاعية التوجيه المعنوي طيبة الذكر..

و قبل أشهر توجه نحو مأرب عاصمة السبئيين وتم إستيعابه في التوجيه هناك وبدعم من اللواء محسن خصروف الذي يعرفه تماماً.

هكذا حصل الصحفي أخيراً على مرتب ثابت و وظيفة لكنه بقى يتحرك و يعيش بطريقته القديمة و يتكلم و ينتقد و يتواصل مع الأصدقاء بعفوية و هو لا يعرف إن تصرفاته مقلقة و مرصودة من الجهات الأمنية الساهرة على تماسك الجبهة الثورية التي تعمل على إحباط إى محاوله للتشويش و البلبلة خصوصاً و أغلب القيادات العسكرية والأمنية هناك من كوادر النظام المتطوعين في خنادق الثورة.

ما أريد أن أقوله أن الصحفي محمد حسن شعب لايمتلك صفات المتآمرين و لا يقود خلايا سرية و لا يجيد التمثيل و الإدعاء.

ولا يملك سوى رأيه و طريقته البسيطة و العفوية في الحياة التي نحسده عليها.

فقط إطلقوا الرجل الستيني و رحلوه نحو صنعاء هذه المدينة البائسة التي الفته و ألفها و إذا أستكثرتم عليه حقه فيمكنكم إعطاء هذه الدرجة لمن يمتلك المواصفات الثورية المطلوبة.

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