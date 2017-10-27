قتلى عسكريين في استهداف طقم بوادي حضرموت

يمنات – صنعاء
قتل “3” جنود و أصيب أخرون في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت طقم عسكري بوادي حضرموت، شرق البلاد، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين أول 2017.
و استهدف الانفجار طقم تابع للمنطقة العسكرية الأولى، أثناء مروره بشارع السحيل بمدينة سيئون.
و تشهد مدينة سيئون انفلات أمني و تنامي لعمليات القتل و التفجيرات، و هي ظواهر دخيلة على محافظة حضرموت، و تزايدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يأتي ذلك في ظل صراع بين قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تسيطر على وادي حضرموت و قوات النخبة غير النظامية الموالية للامارات، و التي بدأت بالتمدد باتجاه مديريات الوادي.
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