قتلى عسكريين في استهداف طقم بوادي حضرموت

يمنات – صنعاء

قتل “3” جنود و أصيب أخرون في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت طقم عسكري بوادي حضرموت، شرق البلاد، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و استهدف الانفجار طقم تابع للمنطقة العسكرية الأولى، أثناء مروره بشارع السحيل بمدينة سيئون.

و تشهد مدينة سيئون انفلات أمني و تنامي لعمليات القتل و التفجيرات، و هي ظواهر دخيلة على محافظة حضرموت، و تزايدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في ظل صراع بين قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تسيطر على وادي حضرموت و قوات النخبة غير النظامية الموالية للامارات، و التي بدأت بالتمدد باتجاه مديريات الوادي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا