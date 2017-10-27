حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تميل إلى البرودة.
– يتوقع أن تتشكل أثناء النهار السحب الركامية المزنية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
– احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية و الهضاب الداخلية أثناء الليل و الصباح الباكر.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية.
– امكانية تشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر.
– رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب تتراوح سرعتها بين (08 – 20) عقدة.
– أجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية.
– احتمال هطول خفيف للأمطار خلال الفترة الصباحية على السواحل الجنوبية.
– رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (06 – 18) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– يتوقع هطول خفيف للامطار.
– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها تترواح من 06 الى 20 عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بوجه عام تميل اللبرودة.
المصدر: المركز الوطني للاصاد الجوي
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