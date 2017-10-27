الرئيسة / أخبار عاجلة / مصادر: وصول تعزيزات للقوات الموالية لهادي تضم 9 أطقم محملة بالأفراد الى المنعطف الواقع أسفل فرضة نهم بصنعاء قادمة من مفرق الجوف.
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