ابو العباس يصدر بيانا عقب ادراجة في القائمة السعودية للارهاب

يمنات – خاص

اصدر القيادي السلفي في مقاومة تعز الموالي للامارات، عادل عبده فارع الذبحاني “أبو العباس” بياناً بشأن إدراجه في قائمة الارهاب من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج، ضمن المركز الدولي لمكافحة تمويل الارهاب.

و قال البيان الصادر عن ابي العباس، يوم الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، “قاتلنا تحت راية الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعاون دول التحالف على رأسهم السعودية والإمارات.

و أضاف، ” لم يصدر منا بيان سابق لهذا، ولا يمثلنا غير هذا المنبر وهذه الصفحة الخاصة بالجبهة الشرقية، وما نسب إلينا أو إلي غيرنا من قيادات الجبهة كذب وزور، وهو امتداد للكذب الرخيص الذي افترى التقارير الكاذبة عنا لتشويهنا لأغراض ضيقة وخبيثة أوصلتنا إلى ما سمعتم بالإتهام بالإرهاب، وهو ما رفضه حتى عجائز تعز وشيوخها بل وصغارها”.

ولم يعلن ابي العباس عن رفضه لقرار تصنيفه لقائمة الارهاب، لكنه شكر الأطراف التي أعلنت رفضها لذلك، قائلاً، ” أوجه كلمة شكر وعرفان إلى تعز بحجرها وشجرها وبشرها وصغيرها وكبيرها على ما حصل من موقف مشرف ومساند ورافض لما حصل علينا من اتهام بسلوك مسلك يخالف عقيدتنا “.

ولمح أبي العباس بالانسحاب من المعركة بقوله، “قاتلنا تحت راية شرعية هي راية ولي أمرنا، ولم نخرج على ذلك لأننا نعتقد حرمة ذلك شرعا، ولو استمر وجودنا في المعركة فنحن على ما تقدم والحمد لله، وإن قدر الله علينا غير ذلك فنحن على ما تعلمناه من حب الأمن والأمان والسكينة”.

وضمت القائمة السعودية الأخيرة بداعمي الارهاب “11” شخصية يمنية، من بينها القيادي السلفي في مقاومة تعز الموالي للامارات، عادل عبده فارع المعروف بـ “أبو العباس”.

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