حظك مع الابراج الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

مهنياً: يكون هذا اليوم مؤشراً إلى بعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعاً قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط مسدود

عاطفياً: يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس إليه

صحياً: لا تحاول التدخين في الخفاء فأنت لا تؤذي إلا نفسك وصحتك

برج الثور

مهنياً: لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك

برج الجوزاء

مهنياً: أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء

صحياً: أصبحت أمورك الصحية في وضع يتطلب الحل السريع قبل فوات الأوان

برج السرطان

مهنياً: القمر في مواجهة برجك قد يخفف من اندفاعك أو يختبر صبرك، وخصوصاً إذا كنت تعالج مسألة عائلية أو مهنية

عاطفياً: تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونكما الخاصة

صحياً: تناول اللبن مفيد شرط عدم الإكثار منه، لأنّ كل شيء زاد عن حدة أصبح مضراً

برج الأسد

مهنياً: عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك

عاطفياً: تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور

صحياً: لا تدع الآخرين يحطون من عزيمتك ونشاطك الرياضي المكثف، بل تجنبهم، فأنت الرابح

برج العذراء

مهنياً: إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك

عاطفياً: حين تكون الثقة مفقودة بين الطرفين، تكون الخلافات العنوان اليومي لحياتهما

صحياً: ابتعد عن الانغماس في الشراهة التي تسبب السمنة، فيصعب عليك التخلص منها لاحقاً

برج الميزان

مهنياً: يطرح عليك زميل بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعناً بما يقدّمه من اقتراحات

صحياً: تميل بعض الشيء إلى الحلويات، لكن تصميمك على التخلص من السمنة يحول دون ضعفك أمامها

برج العقرب

مهنياً: قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع الشريك، فبادر فوراً إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى المحظور

صحياً: لا تتأخر في الانضمام إلى أحد الأندية، لأنك قد تتقاعس عن ممارسة الرياضة حين يحلّ فصل الشتاء

برج القوس

مهنياً: لا تتسرّع في الحكم على الزملاء، وتجد نفسك في مواجهة مع غير المعنيين بالأمر

عاطفياً: الهدوء هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قرباً من الحبيب ومثالاً يحتذى

صحياً: إذا كنت من أصحاب الشراهة أمام الطعام، فلا بد من وضع حد لها

برج الجدي

مهنياً: يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح الذي طالما انتظرته

عاطفياً: يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر عاطفته الكبيرة تجاهك

صحياً: إحرص على أن تكون لائحة طعامك خفيفة الملح، وأكثر من إعداد المأكولات النباتية

برج الدلو

مهنياً: قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها

عاطفياً: يضعك الشريك أمام قرار صعب، وخصوصاً بعدما تناهى إليه رغبتك في الابتعاد عنه وتركه نهائياً

صحياً: تغادر المستشفى بعدما أمضيت فيه أياماً خضعت فيها لفحوص عامة أظهرت أنك بصحة جيدة

برج الحوت

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن حل ودعم والتفاف معك، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور

عاطفياً: بصيص من الأمل يلوح بعد سلسلة من الغيوم الداكنة، وهذا سببه العناد والتسلّط، فكن حذراً

صحياً: جدّد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبيّن للجميع أنك قادر على استعادته

المصدر:عرب حظ

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا