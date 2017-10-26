الوجع المستمر والثورة البيضاء

يمنات
شبيب منصور
الشعب اليمني شعب عظيم ليس له مثيل ، مطواع يتوق الي الاستقرار ، يبحث عن السكينة والأمان ، يرتضي بأقل القليل ، رائع بكل ما تحمله الكلمة من معني ، اذا آمن بقضية لايمكن لاي قوة في العالم أن تزحزحه قيد أنملة عن معتقده وقضيته ..
لكنه وبرغم كل هذة الخصال التي قل أن تجد لها نظير , يعاني , يكابد قساوة الحياة ومرارة الايام ، يدفع ثمن فشل النخب السياسية والثقافية التي تعاقبت على كرسي حكمه ، واستباحت مقدرات ارضه ، واغتصبت ثرواته ..
النخب الفاسده التي وان تعددت مسمياتها , واختلفت وجوهها , وتبدلت ادوارها ، يبقي الفساد والافساد هو الرابط المشترك بينها ، والعنوان الرئيسي لتوجهاتها ..
وبين عظمة الشعب وخساسة النخب الحاكمة , يستمر الوجع , ويتلاشى الامل , وينكسر الحلم , ويزداد الواقع قتامه , والمستقبل ضبابية , ويتضح زيف كل تلك الصور المزركشه التي قدمتها نخب الفساد والافساد عن القادم الاجمل ..
ليتضح ان كل يوم من اعمارنا يمر ونحن تحت سطوة سلطة هذة النخب ، هو اقرار منا ورضوخ بأدمان الوجع , الوجع المستمر , و تفريط بمستقبل اطفالنا والاجيال القادمه ، و صك براءة لمن احاطونا بالخديعة من كل الجهات , ومارسو علينا التضليل الممنهج ..
لذا فالحقيقة , الحقيقة تقول لا خلاص لهذا الشعب العظيم من مسلسل الوجع المستمر , الا بثورة بيضاء علي كل هذة النخب , للولوج لمرحلة جديده بعيدا عن كل القاذورات التي يتم تدويرها لتتحكم بمقاليد امورنا .
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