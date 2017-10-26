الامارات تعلن مقتل احد جنودها في الحدود الجنوبية مع اليمن

يمنات – صنعاء

أعلنت الإمارات، الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مقتل أحد جنودها المشاركين في “التحالف السعودي، بمنطقة نجران جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل العريف أول سعيد مطر علي الكعبي، في نجران، ضمن مشاركة قواتها في التحالف السعودي الذي تقوده السعودية.ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.

يأتي هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام ، من مقتل طيارين إماراتيين إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف في اليمن.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عمليات التحالف السعوجي باليمن.

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