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مكتب الرئيس الأسبق علي ناصر يكشف عن لقائه بـ”ولد الشيخ” في عَمان لمناقشة الحل السياسي في اليمن

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يمنات – صنعاء

كشف مكتب الرئيس الأسبق، علي ناصر محمد، أنه التقى في العاصمة الأردنية، عمان، الخميس 26 أكتوبر/تشرين أول 2017، المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ.

و أشار مكتب الرئيس ناصر في بيان له، أن اللقاء هو امتداد للقاءات سابقة، في كل من القاهرة و موسكو وعمان. لافتا إلى أن الطرفين ناقشا الحل السياسي في اليمن شمالاً و جنوباً.

و جاء لقاء ناصر بـ”ولد الشيخ” بعد لقاء جمعه الأربعاء الماضي في عَمان، بمدير شؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطي الأمريكي، لس كامبل، لمناقشة مبادرات الحل السياسي في اليمن.

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