الرئيسة / أخبار عاجلة / الرئيس الأسبق علي ناصر محمد يلتقي في العاصمة الاردنية، عمان، المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ.
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