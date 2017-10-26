الرئيسة / أخبار عاجلة / الرئيس الأسبق علي ناصر محمد يلتقي في العاصمة الاردنية، عمان، المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ.

الرئيس الأسبق علي ناصر محمد يلتقي في العاصمة الاردنية، عمان، المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ.

2 ساعتين من الآن أخبار عاجلة 16 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com