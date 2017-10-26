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عيدروس الزبيدي

الزُبيدي: سنتسلم السلطة في الجنوب قريبا

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يمنات – صنعاء

كشف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزٌبيدي، أن قناة و إذاعة عدن سيعاودان بثيهما قريبا بدعم من دول التحالف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الزبيدي في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، الخميس 26 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و أكد أن المرحلة تتطلب تكثيف الجهود لإعادة و بناء مؤسسات دولة الجنوب التي تكاد تكون شبه منتهية، بعد العمل على تدميرها بصورة ممنهجة و حاقدة. مؤكدا أن المجلس الانتقالي سيتسلم السلطة في المحافظات الجنوبية قريبا.

المصدر: عدن الغد

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