حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 27 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تميل الى البرودة نسبيا.
– تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية و الهضاب الداخلية خلال الليل و الصباح الباكر.
– تتشكل نهارا السحب الركامية المزنية على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية.
– أجواء غائمة جزئيا على السواحل الجنوبية.
– قد تهطل زخات من المطر خلال الفترة الصباحية.
– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الغربية.
– تتشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر.
– الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، تتراوح سرعتها بين (1 – 22) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة.
– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (08 – 18) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بوجه عام.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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