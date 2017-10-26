حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 27 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تميل الى البرودة نسبيا.

– تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية و الهضاب الداخلية خلال الليل و الصباح الباكر.

– تتشكل نهارا السحب الركامية المزنية على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية.

– أجواء غائمة جزئيا على السواحل الجنوبية.

– قد تهطل زخات من المطر خلال الفترة الصباحية.

– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الغربية.

– تتشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، تتراوح سرعتها بين (1 – 22) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (08 – 18) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بوجه عام.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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