تصريحات لولي العهد السعودي بشأن حرب اليمن

يمنات – صنعاء

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن حرب بلاده في اليمن ستستمر لمنع أنصار الله من التحول إلى “حزب الله” أخر على الحدود الجنوبية للسعودية.

و أكد “ابن سلمان” أن الحرب في اليمن ستستمر إلى أن يتم التأكد أنه لن يتكرر هناك “حزب الله” لأن اليمن أشد خطورة من لبنان.

و قال ولي العهد السعودي إن موقع اليمن مهم إذ أنه مطل على باب المندب، و من ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف عشرة في المئة من التجارة العالمية. كاشفا أن هذه هي الأزمة.

المصدر: رويترز

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