البنتاغون يعلن مقتل مسلحين من عناصر داعش في اليمن خلال الـ”10″ الأيام الماضية

يمنات – وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين أول 2017، مقتل 60 عنصرا من تنظيم “داعش” الارهابي، في اليمن خلال الأيام العشرة الأخيرة.

و قال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، إن العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد “داعش” بالمناطق غير المسيطر عليها في اليمن استمرت الأربعاء عن طريق تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء.

و أكد باهون أن الغارتين تسببتا في مقتل 9 متشددين من عناصر التنظيم. مشيرا إلى أنه في الأيام العشرة الأخيرة، تمكنت القوات الأمريكية من استهداف و قتل 60 عضوا من عناصر “داعش” في اليمن.

و تقول البنتاغون، إن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية و راجمات صواريخ و بنادق كلاشينكوف، بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيًا في اليمن، ليخطط و يشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

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