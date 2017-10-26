سياسي جنوبي مقرب من المجلس الانتقالي: زيارة “ابن دغر” إلى الرياض وراها تعديلات تشمل وزراء ومحافظين واخطرها في عدن

يمنات – صنعاء



اعتبر سياسي جنوبي مقرب من الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مغادرة رئيس حكومة هادي، إلى الرياض مقدمة لتغييرات مرتقبة في حكومته.

و قال الاعلامي منصور صالح، إن مغادرة ابن دغر لعدن ربما مرتبطة بالتعديل الحكومي القادم الذي سيشمل تغيير عدد من الوزراء و نقل آخرين إلى وزارات اخرى و تغيير قيادات بعض المحافظات، و منها محافظات عدن و لحج و الضالع.

و أعتبر أن القرارات القادمة هدفها بشكل أساسي استهداف القيادات المحسوبة على المجلس الانتقالي في المؤسسات الحكومية.

و توقع صالح، اقالة وزير النقل مراد الحالمي واستبداله بمحافظ لحج، ناصر الخبجي، و الذي سيكلف بدلا عنه الوكيل وضاح الحالمي، و اقالة محافظ الضالع فضل الجعدي، و تكليف الوكيل د. فضل الشاعري بدلا عنه.

و أشار إلى أن التغييرات ستشمل محافظ عدن عبد العزيز المفلحي الذي قد تسند اليه وزارة الصناعة.

و نوه إلى أن هذه التعديلات ستعلن خلال أيام اذا لم يتم ايقافها. منوها إلى أن التعديل قد يشمل اقالة وزير الصحة باعوم ليحل محله الدكتور علي الوليدي و وزير السياحة محمد قباطي و الاعلام الارياني و الشئون القانونية و وزارات اخرى.

و اعتبر أن أخطر هذه القرارات قد تشمل اقالة مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، و هو ما يعني قطع شعرة معاوية الواهية اصلا بين المجلس الانتقالي و المقاومة الجنوبية و (الشرعية) و تحول القوة الامنية الضاربة التابعة لشلال و منها مكافحة الارهاب إلى قوة تابعة بشكل مباشر للمجلس الانتقالي.

المصدر: عدن الغد

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