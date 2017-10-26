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الامارات تصدر قرار حكومي بادراج “11” شخصية يمنية بينهم أحد الموالين لها في تعز وجمعية وسوبر ماركت ضمن قائمة الارهاب

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يمنات – صنعاء

في خطوة مفاجئة لحلفاء الامارات في اليمن، أصدر مجلس الوزراء الاماراتي قراره الوزاري رقم 45 لعام 2017، بادراج “10” من الشخصيات اليمنية ضمن قائمة الارهاب، اتساقا مع الموقف السعودي.

و أكد مجلس الوزراء الاماراتي ان قراره هذا جاء وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

و تضمنت القائمة الاماراتية عشرة أفراد و هيئة واحدة، و صنفت القائمة بحسب القرار الحكومي الاماراتي بأن من ورد فيها داعمين للإرهاب.

و شملت القائمةكلا من:

1- نايف صالح سالم القيسي.

2 – عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحميقاني.

3 – هاشم محسن عيدروس.

4 – نشوان العدني.

5 – خالد عبد الله صالح المرفدي.

6 – سيف الرب سالم الحيشي.

7 – عادل عبده فاري عثمان الذهباني، هو “عادل عبد فارع عثمان” (أبو العباس).

8 – رضوان قنان “رضوان محمد حسين قنان”.

9 – والي نشوان اليافعي.

10 – خالد سعيد غابش العبيدي.

11 – بلال علي الوافي.

12 – جمعية الرحمة الخيرية “اليمن”.

13 – سوبر ماركت الخير “اليمن”.

و هي نفس القائمة السعودية التي صدرت الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و يأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ”مركز استهداف تمويل الإرهاب” و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي و الولايات المتحدة الأميركية، و يترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.

و وجه قرار مجلس الوزراء الاماراتي الذي صدر اليوم المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد و الهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.

و كان الرئيس الامريكي “ترامب” و الملك السعودي “سلمان” افتتحا لدى زيارة الأول للرياض، بداية العام الجاري، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”.

و تعد هذه القائمة هي النتاج الأول للمركز منذ الإعلان عن تأسيسه في 21 مايو/آيار 017.

المصدر: وام

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