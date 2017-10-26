الرئيسة / أخبار عاجلة / البيضاء .. مقتل أكثر من 10 من عناصر القاعدة بغارتين لطائرة بدون طيار استهدفت طقم في يكلا ومعسكر تدريبي في منطقة بقرات بالقريشة.

البيضاء .. مقتل أكثر من 10 من عناصر القاعدة بغارتين لطائرة بدون طيار استهدفت طقم في يكلا ومعسكر تدريبي في منطقة بقرات بالقريشة.

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