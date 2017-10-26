الرئيسة / أخبار عاجلة / البيضاء .. مقتل أكثر من 10 من عناصر القاعدة بغارتين لطائرة بدون طيار استهدفت طقم في يكلا ومعسكر تدريبي في منطقة بقرات بالقريشة.
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