البحرين تكشف موقفها من قائمة الإرهاب السعودية الجديدة

يمنات – متابعات

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانًا، أدرجت فيه عددًا من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في اليمن، الذين أعلنت عنهم السعودية.

وكانت القائمة التي أعلنتها السعودية تضم: نايف صالح سالم القيسي، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني، هاشم محسن عيدروس، نشوان العدني، خالد عبدالله صالح المرفدي، سيف الرب سالم الحيشي، عادل عبده فاري عثمان الذهباني، رضوان قنان، والي نشوان اليافعي، خالد سعيد غابش العبيدي، بلال علي الوافي، جمعية الرحمة الخيرية، سوبرماركت الخير.

وأوضحت الخارجية البحرينية، بحسب بيان وكالة أنباء البحرين، أن هذا الإجراء جاء ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز، والتي تعد مملكة البحرين عضوا أساسيا وفاعلاً فيه.

وأضافت أن القرار يعكس تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، كما يؤكد حرص مملكة البحرين والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء.

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