ولد الشيخ يقدم مقترحا من 3 ركائز للتوصل الى حل سياسي في اليمن

يمنات – صنعاء

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مقترحا لوقف النزاع المسلح في اليمن والتوصل إلى حل سياسي.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان نشر بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إننا ننظر حاليا في خطوات يمكن أن يتخذها كل طرف لاستعادة الثقة والمضي قدما للتوصل إلى تسوية تفاوضية قابلة للاستمرار”.

وأضاف أن هذه الخطوات تقوم على ثلاث ركائز: “إعادة العمل بوقف العمليات العدائية، وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل”.

وأكد المبعوث الأممي أن النزاع في اليمن هو في الأساس نزاع سياسي لذلك لا يمكن حله إلا بالمفاوضات السياسية، مشيرا في السياق إلى أنه يكثف الجهود حاليا مع كافة الأطراف لتأمين الظروف التي من شأنها إعادتهم إلى مفاوضات ثنائية جدية.

إلى ذلك، دعا ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات الضرورية التي يمكن أن تساعد على تمهيد الطريق لسلام طويل الأمد، كما طالب المجتمع الدولي توحيد الجهود ودعم هذه المقترحات التي ستخفف من معاناة الشعب اليمني.

جدير بالذكر أن البيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن جاء إثر زيارته السعودية التي دامت 4 أيام، والتقى خلالها مسؤولين يمنيين وسعوديين.

والتقى المبعوث الأممي الخاص، في الرياض، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير خارجيتة عبد الملك المخلافي، وناقش معهما جهوده لإعادة جمع الأطراف للتوصل إلى حل شامل.

كما التقى أيضا في المملكة بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، كما تباحث في مستجدات الملف اليمني مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وأعضاء من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.

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