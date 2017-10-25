ناطق انصار الله يتحدث عن هشاشة وضعف الموقف الأممي تجاه الأزمة اليمنية و عرقلة الحل السياسي

يمنات – صنعاء

كشف الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، عن، هشاشة وضعف الموقف الأممي تجاه الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني والتعنت الأمريكي المتمثل في عرقلة الحل السياسي في اليمن.

وقال ناطق أنصار الله في مقابلة مع جريدة الاتحاد اللبنانية، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن المواقف الأمريكية عرقلت كل مسارات السلام في الجولات السابقة ووضعت عوائق أمام مقترحات الحلول، مشيراً إلى أن الحل في اليمن يحتاج إلى إرادة أمريكية حتى تتمكن الأمم المتحدة من أن تقوم بدورها بشكل صحيح.

وأوضح ناطق أنصار الله أن الأمم المتحدة عجزت عن فتح مطار صنعاء الدولي وفك الحصار الاقتصادي والإنساني وإعادة الجرحى من الخارج، مؤكداً في الوقت ذاته أن وقف التحالف السعودي وفك الحصار هما الخطوة الصحيحة التي يحتاجها الشعب اليمني.

وأشار ناطق أنصار الله أن الموقف من ولد الشيخ ليس شخصيا بل هو موقف نابع من تقييمنا لمواقفه في إدارة الحل كوسيط حيث أثبتت التجارب السابقة معه أنه يتبنى وبشكل فاضح كل أطروحات العدوان ويسعى لفرضها على الشعب اليمني.

وأضاف عبد السلام أن أمريكا قدمت للسعودية والإمارات مزيدا من الوقت والدعم والسلاح للاستمرار في الحرب نزولا عند مشاريعها.

وأوضح ناطق أنصار الله أن المعارك على الحدود مع السعودية هي نتيجة طبيعية لشنها عدوانا ظالما وغاشما على اليمن وفرضها حصارا جائرا بدون أي مبرر، متهماً النظام السعودي بالتوغل في أراضي الجمهورية اليمنية في حضرموت عشرات الكيلومترات.

وأشار عبد السلام إلى أن جنوب الوطن يرزح اليوم تحت وطأة الاحتلال الإماراتي بكل ما تعنيه الكلمة، والشرعية المزعومة غير قادرة على النزول حتى في مطار عدن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا