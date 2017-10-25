فيما لم يوضح مكتبه .. مصادر صحفية: القائمة السعودية لداعمي الارهاب ضمت قيادي سلفي موالي للامارات في تعز

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان القائمة السعودية الأخيرة بداعمي الارهاب التي تضمنت “11” شخصية يمنية، ضمت القيادي السلفي في مقاومة تعز الموالي للامارات، عادل عبده فارع “أبو العباس”.

و حسب ما تداولته هذه المصادر فإن الخطاء الذي ورد في الاسم، يرجع لخطاء في الترجمة أثناء النقل من الانجليزية إلى العربية. معتبرة أن ذلك يشير إلى أن القائمة تم التوافق عليها بين الولايات المتحدة و السعودية، و أن القائمة جاءت من “واشنطن”.

و ورد في القائمة السعودية اسم “عادل عبده (فاري) (الذهباني). معتبرين أن “فاري” هو “فارع” و “الذهباني” هو “الذبحاني”.

و لم يصدر بيان عن مكتب “أبو العباس” لبيان ذلك، في حين لم توضح السلطات السعودية حقيقة ما اذا كان المقصود بالاسم الوارد في الرقم “7” في القائمة بأنه عادل عبده فارع “ابي العباس”.

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