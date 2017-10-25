حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 26 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة ما بعد الظهر قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية، بخاصة الأجزاء الغربية و الجنوبية الغربية منها.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول امطار خفيفة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، نسيم لطيف إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (10 – 24)عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام، تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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