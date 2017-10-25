حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 26 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة ما بعد الظهر قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية، بخاصة الأجزاء الغربية و الجنوبية الغربية منها.

ارخبيل سقطرى

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال هطول امطار خفيفة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، نسيم لطيف إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (10 – 24)عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بشكل عام، تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا