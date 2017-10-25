حصري وبالأرقام والأسماء .. “21” شركة وتاجر يستولون على سوق المشتقات النفطية تسببوا في خسارة الخزينة العامة أكثر من “27” مليار ريال خلال “9” أشهر فقط

يمنات – خاص



حصل “يمنات” على كشف خاص بأسماء شركات و تجار يسيطرون على سوق المشتقات النفطية.

و يضم الكشف “21” شركة و تاجر، هم من يستوردون المشتقات النفطية و يبعونها في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعا في أسعار المشتقات.

و بحسب الكشف المرفق المكون من “8” صفحات، دخلت المشتقات النفطية التي استوردها المذكورين من منفذي الحديدة و رأس عيسى، غرب البلاد، خلال الفترة من يناير/كانون ثان 2017 و حتى سبتمبر/أيلول 2017.

و رغم أن شركة النفط هي المخولة قانونا باستيراد و تسويق المشتقات النفطية، غير أن المستوردون الـ”21″ حلو محلها، و تحكموا بسوق المشتقات النفطية، ما ساهم في نمو السوق السوداء، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ بداية الحرب، و باتت هي المتحكمة بالأسعار.

و تسبب سيطرة هؤلاء المستوردين على السوق النفطية في خسارة الخزينة العامة للدولة أكثر من “27” مليار ريال.

و بموجب الكشف المرفق بلغت الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية من الكميات التي وردت إلى منشأة الحديدة خلال “9” أشهر (يناير – سبتمبر 2017) أكثر من “18” مليار ريال (18,955,896,005) ريال، في حين بلغت الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت إلى منشأة رأس عيسى خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2017) أكثر من “8” مليار ريال (8,117، 902،902،255) ريال.

و بذلك يبلغ اجمالي الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت عبر منشأتي الحديدة و رأس عيسى أكثر من “27” مليار ريال (27,073,798,260) ريال.

و يوضح الكشف المرفق المنفذ الذي دخلت عن طريقه الشحنة و تاريخ بيانها الجمركي ورقم البيان واسم المستورد و الكمية التي دخلت باللتر و نوع السلعة المستوردة و وصف الصنف و متوسط السعر الرسمي للتر المعلن من قبل شركة النفط و متوسط سعر البيع التجاري للتر و الفارق للتر بالريال و اجمالي الفارق بالريال.

و الشركات و التجار المستحقة عليهم المبالغ حسب ما ورد في الكشف المرفق، هم:

1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية.

2 – أحمد محمد صالح عبد الله البيضاني.

3- بموجب توجيهات المالية و المصلحة.

3- شركة يحيى عسيلي للاستيراد المحدودة.

4 – محمد عبد الله علي الجباحي.

5 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.

6 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة.

7 – علي ناصر مسعود قرشة.

8 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة.

9 – شركة قصور صنعاء للمقاولات المحدودة.

10 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة.

11 – شركة الحمادي للتجارة و التبريد المحدودة.

12 – أحمد محمد مقبل العوامي.

13 – شركة وقود للاستثمار المحدودة.

14 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.

15 – محل معدل لقطع الغيار.

16 – أحمد محمد مقبل العوامي.

17 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية.

18 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية.

19 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد.

20 – الطاقة للمشتقات النفطية.

21 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا