حصري وبالأرقام والأسماء .. “21” شركة وتاجر يستولون على سوق المشتقات النفطية تسببوا في خسارة الخزينة العامة أكثر من “27” مليار ريال خلال “9” أشهر فقط

يمنات – خاص
حصل “يمنات” على كشف خاص بأسماء شركات و تجار يسيطرون على سوق المشتقات النفطية.
و يضم الكشف “21” شركة و تاجر، هم من يستوردون المشتقات النفطية و يبعونها في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعا في أسعار المشتقات.
و بحسب الكشف المرفق المكون من “8” صفحات، دخلت المشتقات النفطية التي استوردها المذكورين من منفذي الحديدة و رأس عيسى، غرب البلاد، خلال الفترة من يناير/كانون ثان 2017 و حتى سبتمبر/أيلول 2017.
و رغم أن شركة النفط هي المخولة قانونا باستيراد و تسويق المشتقات النفطية، غير أن المستوردون الـ”21″ حلو محلها، و تحكموا بسوق المشتقات النفطية، ما ساهم في نمو السوق السوداء، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ بداية الحرب، و باتت هي المتحكمة بالأسعار.
و تسبب سيطرة هؤلاء المستوردين على السوق النفطية في خسارة الخزينة العامة للدولة أكثر من “27” مليار ريال.
و بموجب الكشف المرفق بلغت الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية من الكميات التي وردت إلى منشأة الحديدة خلال “9” أشهر (يناير – سبتمبر 2017) أكثر من “18” مليار ريال (18,955,896,005) ريال، في حين بلغت الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت إلى منشأة رأس عيسى خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2017) أكثر من “8” مليار ريال (8,117، 902،902،255) ريال.
و بذلك يبلغ اجمالي الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت عبر منشأتي الحديدة و رأس عيسى أكثر من “27” مليار ريال (27,073,798,260) ريال.
و يوضح الكشف المرفق المنفذ الذي دخلت عن طريقه الشحنة و تاريخ بيانها الجمركي ورقم البيان واسم المستورد و الكمية التي دخلت باللتر و نوع السلعة المستوردة و وصف الصنف و متوسط السعر الرسمي للتر المعلن من قبل شركة النفط و متوسط سعر البيع التجاري للتر و الفارق للتر بالريال و اجمالي الفارق بالريال.
و الشركات و التجار المستحقة عليهم المبالغ حسب ما ورد في الكشف المرفق، هم:
1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية.
2 – أحمد محمد صالح عبد الله البيضاني.
3- بموجب توجيهات المالية و المصلحة.
3- شركة يحيى عسيلي للاستيراد المحدودة.
4 – محمد عبد الله علي الجباحي.
5 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.
6 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة.
7 – علي ناصر مسعود قرشة.
8 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة.
9 – شركة قصور صنعاء للمقاولات المحدودة.
10 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة.
11 – شركة الحمادي للتجارة و التبريد المحدودة.
12 – أحمد محمد مقبل العوامي.
13 – شركة وقود للاستثمار المحدودة.
14 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.
15 – محل معدل لقطع الغيار.
16 – أحمد محمد مقبل العوامي.
17 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية.
18 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية.
19 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد.
20 – الطاقة للمشتقات النفطية.
21 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.
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