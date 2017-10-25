الرئيسة / أخبار عاجلة / رويترز: السعودية وإيران تتبادلان تمثيل المصالح في البلدين عبر سفارة سويسرا في الرياض وطهران.
إقرأ أيضا
39 دقيقة من الآن
صنعاء .. ارتفاع الغارات على جبل عطان إلى 7 غارات.
39 دقيقة من الآن 15اقرأ المزيد »
52 دقيقة من الآن
غارة خامسة على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
52 دقيقة من الآن 25اقرأ المزيد »
53 دقيقة من الآن
غارتان جديدتان على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
53 دقيقة من الآن 10اقرأ المزيد »
58 دقيقة من الآن
غارة ثانية على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
58 دقيقة من الآن 16اقرأ المزيد »
3 ساعات من الآن
غارة على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
3 ساعات من الآن 16اقرأ المزيد »
3 ساعات من الآن
5 ساعات من الآن
5 ساعات من الآن
5 ساعات من الآن