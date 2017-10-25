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صالح: “هادي” و “ابن دغر” بضاعتي وخبز يدي و ولد الشيخ نفس بضاعة “ابن عمر” وعلى مخابرات التحالف البحث عن فلوس دولهم في بنوك البحرين وجنيف

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يمنات – صنعاء

أعتبر الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أن ما سماها بالخلافات الداخلية الهاشمية، شيء عابر. مؤكدا أن ذلك هو تباين في وجهات النظر، و هو أمر طبيعي.

جاء ذلك في كلمة له في تجمع لقبليين من المديريات الغربية للعاصمة صنعاء، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و قال صالح مخاطبا التحالف السعودي: لا تراهنوا اننا نختلف، نتباين شيء طبيعي لكن الذي تتمنوه لن توصلوا إليه، انا انتهزها فرصة اتكلم مع قبائلنا الشرفاء و المخلصين من المشايخ و الاعيان و الشباب و المثقفين من القطاع الغربي لمحافظة صنعاء.

و طالب المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، أن يكون مبعوثا أمميا محايدا  و ليس مبعوثاً سعودياً. معتبرا أن ذلك غير مقبول. مشيرا إلى أن جمال بن عمر و ولد الشيخ بضاعة واحدة.

و خاطب ولد الشيخ بالقول: اذا كنت مبعوث اممي تحمل مشروعاً من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن لابد يكون حول حل القضية اليمنية – السعودية. مضيفا: لا توجد قضية يمنية – يمنية.

و تابع: اتركونا و احنا عنسد، لا تخافوا عنسد احنا و بن دغر و عنسد احنا و الدنبوع عنسد احنا و علي محسن.

و استدرك: لا تخافوا هم بضاعتي هم بضاعتي و خبزي و عجيني افهموا. مضيفا: افهموا مارضيتوا تقرأوا و لا قريتوا مابين السطور، افهموا هؤلاء بضاعة “صالح” بضاعة عفاش ايش تشتو..؟؟

و جدد تأكيده بالقول: هؤلاء بضاعتي انا انا، لا تخيّل لهم بارق و يركنوكم .. يحلبوكم و ما عيفعلوا لكم شيء.

و شدد بالقول: و الله مايدوها شبر لا في “نهم” و لا في “صرواح” و لا في “ميدي” و لا في “الجوف” و لا في “تعز” و لا في “الصلو” و لا في “الضالع” و لا في “شبوة”.

و تابع: و لا بيدوها شبر واحد هم عارفين هم مقتنعين إنهم مايشتوش يتحركوا لأنهم يشتوا يحلبوكم. مرجعا ذلك إلى أنه لو تحركوا و حققوا أي انتصارات خلاص ماعد فيه من وين عيحلبوكم فهم جالسين من اجل الزلط يحلبوكم.

و أكد لـ”ولد الشيخ” بأن القرار ليس بيد بأيدي هادي و حكومته. مؤكدا أن القرار بيد من يقود العدوان، في غرفة العمليات في الرياض.

و طالب مخابرات دول مجلس التعاون الخليجي بالبحث عن أرصدة “هادي” و المحسوبين عليه.

و قال: ابحثوا عن الفلوس اللي تدفعوها لهم..؟ أين بيخبوها في أي حسابات..؟ في البحرين .. في جنيف .. في أي مكان.

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