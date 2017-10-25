حكومة هادي ترتب لاعادة تصدير النفط الخام خلال الشهر القادم

يمنات – صنعاء

تجري حكومة هادي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط الخام خلال الشهر القادم، نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و بدأت حكومة هادي عن طريق شركة الاستثمارات النفطية و المعدنية، بالترتيب أعمال الصيانة و التجهيز لإعادة الإنتاج و التصدير من قطاع (4) النفطي.

كما تقوم الشركة بتقييم ما تم إنجازه لاستقبال و تصدير الكميات التابعة للشركات في القطاعات المجاورة و إعادة التشغيل و الإنتاج في قطاع العقلة التابع لشركة (OMV)، و قطاع (5) التابع لشركة جنة هنت و العمل على تشغيل قطاع (S1) التابع لشركة أوكسي وصولا إلى تصدير النفط الخام لشركة صافر الوطنية.

المصدر: وكالة سبأ

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