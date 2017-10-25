الرئيسة / أخبار عاجلة / غارة خامسة على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.

غارة خامسة على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.

54 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 25 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com