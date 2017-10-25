الرئيسة / أخبار عاجلة / غارة ثانية على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
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صنعاء .. ارتفاع الغارات على جبل عطان إلى 7 غارات.
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غارة خامسة على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
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