البرلمان يمهل حكومة الانقاذ “3” أيام لتوريد أكثر من “27” مليار إلى خزينة الدولة وتعيين مدير للمواصفات وتثبيت سعر الريال

يمنات – صنعاء – خاص



أمهل مجلس النواب، حكومة الانقاذ “3” أيام لتنفيذ توصيات أقرها في جلسته المنعقدة، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و أكد لـ”يمنات” مصدر برلماني أن البرلمان منح وزراء المالية و النفط، باتخاذا الاجراءات الدستورية في حال عدم الالتزام بتوصياته.

و تتضمن توصيات البرلمان توريد أكثر من “27” مليار ريال فوارق اسعار المشتقات النفطيه من التجار خلال الفترة من يناير – سبتمبر ٢٠١٧، و تفريغ خزانات النفط إلى المحطات، و فرض غرامات على الممتنعين و تفريغ البواخرالمحملة بالمشتقات النفطيه الواصلة و الموجودة في غاطس ميناء الحديدة.

كما تضمنت توصيات البرلمان، تثبيت أسعارالمشتقات النفطية و الغاز المنزلي.

و الزم البرلمان رئيس الحكومة بتصحيح الاختلالات في شركتي النفط و الغاز و اصدار قرار تعيين مديرعام الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة و اصدار القرارات و التعليمات الخاصة بذلك، خلال “3” أيام.

و حدد نفس المدة لوزارة المالية و البنك المركزي بتثبيت سعر الريال مقابل العملات الاجنبية.

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