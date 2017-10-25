صحيفة لندنية مقربة “الاخوان المسلمين”: عرض روسي لاستضافة حوار في موسكو بين حزب “صالح” وحكومة هادي

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة لندنية مقربة من “الاخوان المسلمين” إن روسيا عرضت استضافة محادثات تمهيدية بين المؤتمر اشلعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” و حكومة هادي، في العاصمة الروسية، موسكو.

و نقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصدر يمني، أن العرض الروسي تضمن أن تعقد المحادثات المصغرة بين المؤتمر و حكومة هادي، بعد مؤتمر دولي موسع يحدد مكانه لاحقا، و يضم كافة الأطراف المتصارعة في اليمن.

و أشارت الصحيفة، أن روسيا ترغب في لعب دور على الساحة اليمنية لجمع الأطراف حول طاولة الحوار.

و نوهت الصحيفة إلى وجود تحفظات لدى التحالف السعودي بشأن اللقاء المصغر بين حكومة هادي و المؤتمر الشعبي، و الذي يقترح العرض الروسي أن يتم عبر مندوبين.

و كان “صالح” قد كشف قبل أيام تلقيه دعوة من معهد روسي للدراسات لحضور مؤتمر “طاولة مستديرة” حول اليمن، و أنه لا يزال يدرس الدعوة.

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