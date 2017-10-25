الرئيسة / أخبار وتقارير / القيادة الاماراتية بعدن تدفع بقوات إلى محيط سجن غرب عدن بعد قمع احتجاجات معتقلين مضربين عن الطعام بالرصاص الحي
سجن الريان الذي استحدثته القوات الاماراتية بالمكلا

القيادة الاماراتية بعدن تدفع بقوات إلى محيط سجن غرب عدن بعد قمع احتجاجات معتقلين مضربين عن الطعام بالرصاص الحي

2 ساعتين من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 38 من المشاهدات

يمنات – صنعاء – خاص

دفعت قيادة القوات الاماراتية بقوة عسكرية من الجنود الاماراتيين المتمركزين في مقر التحالف السعودي، و أخرين من الحزام الأمني الموالي لها إلى محيط سجن تديره، غرب محافظة عدن، صباح الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و انتشرت القوة في مختلف اتجاهات السجن، الذي يقع في معسكر بير أحمد، و يقبع فيه العشرات من اليمنيين، بدون محاكمات، منذ أكثر من عام.

و أعلن نزلاء السجناء المعتقلين بأوامر من القيادة الاماراتية عبر قوات الحزام الأمني، قبل “5” أيام اضرابهم عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازهم، و عدم احالتهم إلى القضاء.

و نفذت أسر المعتقلين في سجن بئر أحمد، عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالافراج عن أولادهم المحتجزين في سجن بير أحمد و سجون أخرى تديرها القوات الاماراتية.

و تفيد معلومات أن السجن شهد الليلة الماضية احتجاجات و فوضى، قمعت بالقوة من قبل الحزام الأمني. منوهة إلى سقوط ضحايا جراء استخدام الأعيرة النارية.

و تتهم منظمات حقوقية دولية الامارات بإنشاء سجون سرية في عدن و المكلا، تمارس فيها عمليات تعذيب ضد السجناء.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com