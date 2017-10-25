القيادة الاماراتية بعدن تدفع بقوات إلى محيط سجن غرب عدن بعد قمع احتجاجات معتقلين مضربين عن الطعام بالرصاص الحي

يمنات – صنعاء – خاص

دفعت قيادة القوات الاماراتية بقوة عسكرية من الجنود الاماراتيين المتمركزين في مقر التحالف السعودي، و أخرين من الحزام الأمني الموالي لها إلى محيط سجن تديره، غرب محافظة عدن، صباح الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و انتشرت القوة في مختلف اتجاهات السجن، الذي يقع في معسكر بير أحمد، و يقبع فيه العشرات من اليمنيين، بدون محاكمات، منذ أكثر من عام.

و أعلن نزلاء السجناء المعتقلين بأوامر من القيادة الاماراتية عبر قوات الحزام الأمني، قبل “5” أيام اضرابهم عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازهم، و عدم احالتهم إلى القضاء.

و نفذت أسر المعتقلين في سجن بئر أحمد، عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالافراج عن أولادهم المحتجزين في سجن بير أحمد و سجون أخرى تديرها القوات الاماراتية.

و تفيد معلومات أن السجن شهد الليلة الماضية احتجاجات و فوضى، قمعت بالقوة من قبل الحزام الأمني. منوهة إلى سقوط ضحايا جراء استخدام الأعيرة النارية.

و تتهم منظمات حقوقية دولية الامارات بإنشاء سجون سرية في عدن و المكلا، تمارس فيها عمليات تعذيب ضد السجناء.

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