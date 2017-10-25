التعاون الخليجي يكشف ما دار في لقاء أمينه العام و ولد الشيخ بشأن اليمن

يمنات – صنعاء

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد بحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني آخر تطورات الأوضاع السياسية و الأمنية و الإنسانية في اليمن.

و أشارت في بيان لها، أن اللقاء تناول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن رقم 2216.

و أوضح البيان، أن الزياني أعرب عن دعم دول مجلس التعاون لــ”الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لإعادة العملية السياسية في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن و استقرار و سيادة اليمن، و ينهي معاناة الشعب اليمني.

و شدد الزياني على ضرورة سعي المجتمع الدولي إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

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