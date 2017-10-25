تزامناً مع زيارة مسؤول أممي الى عدن .. محمد الحوثي يطالب الامم المتحدة بالكشف عن المخفيين في السجون السرية جنوبي اليمن

يمنات – صنعاء

طالب رئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة بالكشف عن المخفيين لدى دول التحالف السعودي، مطالبا في الوقت ذاته المسئول الأممي الذي سيزور اليمن بزيارة السجون السرية جنوبي اليمن.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له ” الامم المتحدة عليها الكشف عن المخفيين لدى دول العدوان ” مضيفاً ” وأعتقد المسؤول الاممي لن يكون غبيا فيتجاهل السجون السرية خصوصا أنه سيزور المناطق المحتلة”.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارك لوكوك، وصل صباح امس الى محافظة عدن، للاطلاع بشكل مباشر على الآثار التي خلفتها الحرب والبحث عن سبل تعزيز الاستجابة الجماعية للاحتياجات الإنسانية العاجل..