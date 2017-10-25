حظك مع الابراج الاربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول2017.
برج الحمل
مهنياً: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها
عاطفياً: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً جدّاً، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة
صحياً: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة
برج الثور
مهنياً: اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً، كن أكثر تروياً مع الزملاء وأي خطوة ناقصة ستكون عواقبها وخيمة
عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك
صحياً: إذا كانت الأمور الصحية غير مريحة، ليس من الضروري أن تبقى في محيط يزيدها سوءا
برج الجوزاء
مهنياً: كن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها
عاطفياً: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي
صحياً: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة
برج السرطان
مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية
عاطفياً: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل
صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك
برج الأسد
مهنياً: بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذراً، علماً أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريباً
عاطفياً: لا تستطيع الابتعاد عن الشريك، بسبب التفاهم التام بينكما عن العناوين العريضة لعلاقتكما
صحياً: اختبر الحلول المبنية على دراسات طبية للتلخص من الدهون والسمنة
برج العذراء
مهنياً: استفد إلى أقصى حد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك في العمل، إنما من دون استغلال الزملاء
عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك معه قد تدفعه إلى رد فعل حاسم في هذا الاتجاه
صحياً: قم بالتمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس يسمح لك بذلك
برج الميزان
مهنياً: حاول أن توصل افكارك بأفضل طريقة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر
عاطفياً: لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات بينك وبين الشريك
صحياً: تستعد لمرحلة مقبلة وجديدة من الاهتمام بوضعك الصحي بعدما وضعت خطة ناجحة
برج العقرب
مهنياً: مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في العمل، لذا عليك أن تكون جاهزاً لكل مستجد في هذا الإطار
عاطفياً: اهتماماتك المتعددة تنسيك الشريك بعض الشيء، لذا عليك إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان
صحياً: يتأرجح وضعك الصحي تبعاً لنفسيتك المتعبة، فما عليك سوى استشارة اختصاصي بعلم النفس
برج القوس
مهنياً: مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم
عاطفياً: ركود في العلاقة بالشريك الجديد، والاستقرار النهائي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتختمر الأمور جيداً
صحياً: مسموح المقالي شرط أن تكون مقلية بزيت صحي، انتبه لهذا الأمر ولا تستخف به
برج الجدي
مهنياً: تجهد نفسك كثيراً اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
عاطفياً: يدخل الشريك الطمأنينة إلى قلبك باقتراحاته، فترتاح وتتجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها
صحياً: اختبر قدرتك على تحمل السير مسافات طويلة نوعاً ما، لتكتشف مدى سلامة صحتك
برج الدلو
مهنياً: عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في موقعك
عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك هذا اليوم، فهو بحاجة إلى أكبر قدر من التفهم والتفاهم
صحياً: حاول التوازن بين ساعات العمل والراحة ليبقى جسمك مرتاحاً وتبقى قادراً على القيام بنشاطك
برج الحوت
مهنياً: تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب
عاطفياً: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة
صحياً: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً
المصدر:عرب حظ
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