حظك مع الابراج الاربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

مهنياً: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها

عاطفياً: الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً جدّاً، ولا سيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان الثقة

صحياً: تواظب على الاستمرار في البرنامج الغذائي الذي تتبعه منذ مدة بعدما بدأت تتلمس النتائج المرجوة

برج الثور

مهنياً: اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً، كن أكثر تروياً مع الزملاء وأي خطوة ناقصة ستكون عواقبها وخيمة

عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك

صحياً: إذا كانت الأمور الصحية غير مريحة، ليس من الضروري أن تبقى في محيط يزيدها سوءا

برج الجوزاء

مهنياً: كن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها

عاطفياً: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي

صحياً: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة

برج السرطان

مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية

عاطفياً: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل

صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك

برج الأسد

مهنياً: بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذراً، علماً أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريباً

عاطفياً: لا تستطيع الابتعاد عن الشريك، بسبب التفاهم التام بينكما عن العناوين العريضة لعلاقتكما

صحياً: اختبر الحلول المبنية على دراسات طبية للتلخص من الدهون والسمنة

برج العذراء

مهنياً: استفد إلى أقصى حد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك في العمل، إنما من دون استغلال الزملاء

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك معه قد تدفعه إلى رد فعل حاسم في هذا الاتجاه

صحياً: قم بالتمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس يسمح لك بذلك

برج الميزان

مهنياً: حاول أن توصل افكارك بأفضل طريقة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر

عاطفياً: لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات بينك وبين الشريك

صحياً: تستعد لمرحلة مقبلة وجديدة من الاهتمام بوضعك الصحي بعدما وضعت خطة ناجحة

برج العقرب

مهنياً: مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في العمل، لذا عليك أن تكون جاهزاً لكل مستجد في هذا الإطار

عاطفياً: اهتماماتك المتعددة تنسيك الشريك بعض الشيء، لذا عليك إيجاد حلّ سريع قبل فوات الأوان

صحياً: يتأرجح وضعك الصحي تبعاً لنفسيتك المتعبة، فما عليك سوى استشارة اختصاصي بعلم النفس

برج القوس

مهنياً: مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم

عاطفياً: ركود في العلاقة بالشريك الجديد، والاستقرار النهائي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتختمر الأمور جيداً

صحياً: مسموح المقالي شرط أن تكون مقلية بزيت صحي، انتبه لهذا الأمر ولا تستخف به

برج الجدي

مهنياً: تجهد نفسك كثيراً اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء

عاطفياً: يدخل الشريك الطمأنينة إلى قلبك باقتراحاته، فترتاح وتتجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحياً: اختبر قدرتك على تحمل السير مسافات طويلة نوعاً ما، لتكتشف مدى سلامة صحتك

برج الدلو

مهنياً: عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في موقعك

عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك هذا اليوم، فهو بحاجة إلى أكبر قدر من التفهم والتفاهم

صحياً: حاول التوازن بين ساعات العمل والراحة ليبقى جسمك مرتاحاً وتبقى قادراً على القيام بنشاطك

برج الحوت

مهنياً: تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب

عاطفياً: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحياً: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً

المصدر:عرب حظ

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا