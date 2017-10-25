السيناريوهات المحتلة لتصرفات السعودية بالتغيير في معالم الحدود المرسمة بين البلدين وفق معاهدة جدة عام 2000م

يمنات

كهلان صوفان

النظام السعودي لا يجرؤ على القيام بهكذا خطوة لولا أنه مرتب نفسه قانونا مع السلطة المحلية في المحافظة ومع الرئيس المستقيل والفار من وجه العدالة، وكذا دوليا مع النظامين الأمريكي والبريطاني.

النظام السعودي لا يجرؤ على القيام بهكذا خطوة لولا أنه مرتب نفسه قانونا مع السلطة المحلية في المحافظة ومع الرئيس المستقيل والفار من وجه العدالة، وكذا دوليا مع النظامين الأمريكي والبريطاني.

وقد تسربت خلال الفترة الماضية وثيقة هامة موقعة من شخصيات قبلية واجتماعية وسياسية حضرمية تطالب بضم إقليم حضرموت لدول الخليج العربي..وهي بالطبع كانت مقدمة للمضي في ذلك السيناريو.

وقد تسربت خلال الفترة الماضية وثيقة هامة موقعة من شخصيات قبلية واجتماعية وسياسية حضرمية تطالب بضم إقليم حضرموت لدول الخليج العربي..وهي بالطبع كانت مقدمة للمضي في ذلك السيناريو.