حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– هطول أمطار متفرقة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا.

– احتمال تشكل الضباب أو الشابورة على أجزاء من محافظات (تعز، اب، المحويت، حجة، ريمة) أثناء الليل و الصباح الباكر.

– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– تكون سحب ركامية.

– الرياح معتدلة السرعة نهارا.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا