حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– هطول أمطار متفرقة.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا.
– احتمال تشكل الضباب أو الشابورة على أجزاء من محافظات (تعز، اب، المحويت، حجة، ريمة) أثناء الليل و الصباح الباكر.
– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– تكون سحب ركامية.
– الرياح معتدلة السرعة نهارا.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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